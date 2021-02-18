Во Владимирской области в ДТП погиб военнослужащий

ВЛАДИМИР, 18 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы и командование гарнизона начали проверку после смерти военнослужащего в воинской части во Владимирской области. По предварительным данным, военный погиб в результате ДТП. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего воинской части дислоцированной во Владимирской области. По предварительным данным, военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.

По информации интернет-издания "Зебра-ТВ", погибший был солдатом-срочником, который проходил службу в Муроме. В момент ДТП он находился в наряде на входе в часть. В этот момент одна из подъезжавших машин врезалась в ворота, которые упали на солдата, в результате чего он умер от полученных телесных повреждений.