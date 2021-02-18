Путин потребовал продолжить совершенствование системы предупреждения и ликвидации ЧС

НОВО-ОГАРЕВО, 18 февраля. /ТАСС/. Совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) необходимо продолжить, заявил президент России Владимир Путин, открывая в четверг оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Требуется дальнейшее совершенствование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, проведение профилактических мероприятий, а также поддержание на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил", - сказал глава государства.

Путин отметил что "остаются нерешенными вопросы, касающиеся организации функционирования подсистем противопожарных мероприятий и прогноза опасных гидрометеорологических явлений". Он предложил участникам совещания детально обсудить эту тему.

По мнению президента, меры, принятые властями в 2020 году, позволили большинству регионов России снизить ущерб от паводков, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения.

"В целом в 2020 году комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров (тем более, все это осуществлялось в сложной обстановке распространения новой коронавирусной инфекции), так вот, если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить по сравнению с 2019 годом и предыдущими годами размер ущерба окружающей среде и материальных потерь", - сказал президент.

О совещании

Путин отметил, что на повестку совещания вынесены вопросы о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году. Он напомнил, что 2020 год в этом смысле был непростым. Сложная паводковая ситуация сохранялась на территории Республики Саха (Якутия), Хакасии, Алтайского края, Вологодской и Тюменской областей. Наиболее опасная ситуация с лесными пожарами, по данным Путина, складывалась на территории той же Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской области и Чукотского автономного округа.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. На встречу был также приглашен глава МЧС России Евгений Зиничев .