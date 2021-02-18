Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову продлили арест до 21 апреля

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил до 21 апреля 2021 года арест бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому в организации убийства исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова в 2005 году. Об этом в четверг сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.

"Железнодорожным районным судом г. Красноярска было рассмотрено и удовлетворено ходатайство стороны следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Анатолия Петровича Быкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд продлил Быкову срок содержания под стражей на 2 месяца, а всего до 6 месяцев, то есть по 21 апреля 2021 года", - сообщили в суде.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан, а после и арестован по подозрению в организации убийства в 2005 году.

Утром 18 января 2005 года бизнесмен Неколов был убит четырьмя выстрелами из пистолета в центре Красноярска возле гаражей у дома 66 по улице Ады Лебедевой.

Быкова также подозревают в руководстве преступным сообществом (ст. 210 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов.