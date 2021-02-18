Советника главы администрации Твери арестовали по делу о взяточничестве

ТАСС, 18 февраля. Советник главы администрации Твери Владимир Рейнов по решению суда арестован на два месяца в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Он будет находиться под стражей до 15 апреля, сообщила пресс-служба Московского районного суда Твери.

"Московский районный суд города Твери удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 15 апреля 2021 года включительно, в отношении Владимира Рейнова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ по факту получения взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении на сайте суда.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ, подробности пока не разглашаются.

Как сообщил ТАСС собственный источник, расследованием уголовного дела занимается следственное управление СК РФ по Тверской области. Еще одним фигурантом является бывший руководитель муниципального предприятия "Тверьритуалсервис" Дмитрий Ревнивых, который задержан.