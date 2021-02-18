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СК возбудил дело о покушении на убийство двух женщин и ребенка в Подмосковье

Обвиняемому назначили психологическую экспертизу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении приезжего из Средней Азии, пытавшегося в ходе разбойного нападения сжечь в жилом доме в Пушкине двух женщин и ребенка. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По материалам, поступившим из полиции, возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего гражданина одного из соседних государств, обвиняемого в разбойном нападении и покушении на убийство троих человек, один из которых ребенок", - сообщила Врадий.

По данным СК, 26 января мужчина незаконно проник в частный дом в Пушкино, напал на двух женщин и потребовал отдать ему мобильные телефоны и деньги. Угрожая потерпевшим гвоздодером, грабитель кинул им веревку, сказал связать друг друга. После этого он облил пол в комнате, где находился также ребенок одной из женщин, горюче-смазочной жидкостью и поджег. Потерпевшим удалось выбраться из горящей комнаты невредимыми. Подозреваемый задержан. Назначено проведение пожаро-технической и психолого-психологической экспертизы.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что по подозрению в покушении на убийство двух женщин и ребенка задержан житель одной из среднеазиатских республик.

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