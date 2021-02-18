Ребенок получил ожоги из-за прорыва трубы отопления в саду под Ивановом

ТАСС, 18 февраля. Трехлетняя девочка получила ожоги из-за лопнувшей трубы отопления в одной из групп детского сада в селе Воскресенское Ивановской области. Ребенок госпитализирован, следователи начали проверку, сообщил в четверг СК по региону.

"СО по г. Шуя СУ СК России по Ивановской области проводится процессуальная проверка по факту получения ожогов воспитанницей детского сада в селе Воскресенское Савинского района", - говорится в сообщении.

Причиной случившегося, по данным следствия, является прорыв трубы отопления, в результате которого девочка 2018 года рождения получила ожоги спины и была доставлена в Ивановскую областную больницу. На место происшествия выехала следственная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.