Прения по первому делу о нападении на полицейского после акции в Москве пройдут 10 марта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд 10 марта заслушает прения сторон по первому уголовному делу о нападении на сотрудника полиции, которое было возбуждено после несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. В ходе предстоящего заседания гособвинитель назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого.

"Судебное заседание по уголовному делу в отношении Александра Мучаева отложено на 10 марта 2021 года в 10:00 мск для подготовки к прениям сторон", - сообщила пресс-секретарь суда.

Суд в четверг приступил к рассмотрению дела. На предстоящем заседании стороны смогут обобщить свои позиции, гособвинитель должен будет попросить о наказании для Мучаева, после чего суд удалится на вынесение приговора.

На скамье подсудимых находится Александр Мучаев, которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Свою вину подсудимый полностью признал и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Это означает, что слушания пройдут без изучения доказательств и допроса свидетелей, а обвиняемому не назначат наказание, превышающее две трети от максимально возможного по его статье. Санкция ч. 1 ст. 318 предполагает до пяти лет лишения свободы.

В ходе следствия Мучаев находился не в СИЗО: по решению суда ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мучаев - автор Telegram-канала о музыке "По фактам", его статьи также публиковали Esquire и "Нож". На своей странице в Facebook он указал, что женат на бывшей участнице движения "Наши" Анастасии Корчевской. Как ранее сообщал ТАСС источник, близкий к следствию, Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились две участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них.

В Москве после несогласованного митинга 23 января были возбуждены несколько уголовных дел по факту применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек.