Бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Левакова арестовали за взятку в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Левакова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля", - сказала собеседница агентства.

Леваков был задержан в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Пресс-служба "Ростелекома" прокомментировала ТАСС, что Андрей Леваков не является сотрудником компании, он уволен 30 марта 2020 года.