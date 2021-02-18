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В Москве мужчина задержан за изнасилование 46-летней давности

Задержанный сознался в содеянном. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который участвовал в групповом изнасиловании несовершеннолетней в 1974 году в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В 1974 году на востоке Москвы трое молодых людей изнасиловали 17-летнюю сверстницу. Один из участников преступления найден только сейчас", - рассказал собеседник агентства.

Мужчина уже сознался в содеянном. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Ему не стали избирать меру пресечения.

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