Экс-сотрудник МВД Бойко приговорен к условному сроку за нападение на полицейского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего сотрудника МВД Вадима Бойко, известного как "Жемчужный прапорщик", к 1,5 года лишения свободы условно за нападение на полицейского после задержания. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Вадима Бойко, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что вину он на суде признал и принес потерпевшему свои извинения.

В сентябре прошлого года источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что в Красногвардейском районе Петербурга был задержан Бойко за административное правонарушение. После этого он несколько раз ударил по лицу сотрудника правоохранительных органов. В пресс-службе судов города тогда подтвердили данную информацию, отметив, что в отношении Бойко возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти, суд отправил его под домашний арест. Следователи считали, что он, находясь в отделе полиции, ударил оперативного дежурного.

Бойко стал известен после случая, когда он, будучи сотрудником милиции, во время пресечения несанкционированной акции оппозиции 31 июля 2010 года ударил одного из митингующих по голове резиновой дубинкой. Задержание участника митинга было снято на видео, после чего пресса прозвала его "Жемчужным прапорщиком" из-за браслета, который был у него на руке. Осенью 2010 года Следственный комитет возбудил в отношении Бойко уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". В суде Бойко вину не признал. В апреле 2012 года городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор суда первой инстанции, который признал Бойко виновным и приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно.

В 2013 году ТАСС сообщал, что Бойко был задержан за то, что устроил стрельбу в кафе в Петербурге после того, как обнаружил пропажу наручных часов и потребовал их вернуть у персонала заведения. Выстрел был произведен в потолок, в результате никто не пострадал. За этот инцидент Бойко получил три года лишения свободы условно.