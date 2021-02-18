В Москве арестовали одного из 10 задержанных членов "Хизб ут-Тахрир"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО одного из задержанных спецслужбами в 10 регионах России членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, обвиняемому избран арест на два месяца.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы в отношении Хайдарова О.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2021 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - сказала собеседница агентства. Санкция вменяемой статьи Хайдарову предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

По данным источника ТАСС, арестованный до задержания работал поваром в одном из столичных заведений.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили ТАСС, что спецслужба во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии, МВД России в рамках проведенной специальной операции в Республике Крым, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях задержала членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

По данным ФСБ, "члены структуры, в том числе посредством сети Интернет распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации". В отношении семерых задержанных уже возбуждены уголовные дела.

В ФСБ напомнили, что члены организации, которая в 2003 году была запрещена Верховным судом России, исповедуют доктрину провозглашения так называемого всемирного халифата, устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций". По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.