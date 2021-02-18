В Уганде шестеро детей погибли при взрыве снаряда

ПРЕТОРИЯ, 18 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шестеро детей погибли при взрыве снаряда, с которым они играли в поселении для беженцев на севере Уганды. Об этом сообщила в четверг угандийская газета Daily Monitor со ссылкой на местные власти.

Дети во вторник, 16 февраля, нашли в кустах на территории лагеря Маджи снаряд и начали с ним играть, заявил представитель полиции. Один из них взял нож и попытался вскрыть снаряд. Произошел взрыв, погибли шестеро детей. Еще пятеро получили ранения, они доставлены в больницу города Аджумани.

Лагерь Маджи находится в районе, где в 90-е годы действовали повстанцы. В лагере сейчас проживают беженцы из Южного Судана.