Глава СК поставил на контроль расследование убийства 9-летней девочки в Чите

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование убийства 9-летней девочки в Чите. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Александр Бастрыкин поручил тщательно установить все обстоятельства произошедшего, провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу об убийстве ребенка, и поставил результаты расследования на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении.

Также глава СК поручил доложить о ходе расследования.

По данным следствия, 17 февраля 33-летний житель Железнодорожного района Читы застрелил 9-летнюю девочку из неустановленного огнестрельного оружия. Обвиняемого задержали, возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). В пятницу суд рассмотрит ходатайство следователей о взятии мужчины под стражу.