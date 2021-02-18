ФСБ и полиция изъяли с рынка в Петербурге контрафактные сигареты на 100 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и полицейские пресекли торговлю контрафактными сигаретами на рынке в центре Санкт-Петербурга и изъяли 125 тыс. блоков табачных изделий на сумму более 100 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

"В результате проведенных мероприятий по местам хранения и реализации продукции обнаружено и изъято более 125 тыс. блоков сигарет с поддельными акцизными марками и без таковых. По предварительным подсчетам, рыночная стоимость изъятого превышает 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что торговля контрафактом осуществлялась на рынке в Апраксином дворе в центре Петербурга. Изъятие сигарет сотрудники ФСБ проводили совместно с представителями главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным управления ФСБ, большая часть сигарет изготовлена или доставлена в Россию с территории Белоруссии и Казахстана.

Также в управлении ФСБ отметили, что сотрудники пресекли деятельность преступной группы, которая организовала перевозку, хранение и продажу контрафактных сигарет в России, не уточнив при этом, сколько человек было задержано в ходе операции.