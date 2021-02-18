Бывшему топ-менеджеру "Ростелекома" Левакову вменяется получение взятки в 5 млн рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер "Ростелекома" Андрей Леваков отрицает вину в получении взятки. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие вменяет арестованному в четверг Левакову получение взятки в размере 5 млн рублей.

"Леваков обвиняется в злоупотреблении в сфере закупок в компании "Ростелеком". Следствие инкриминирует ему получение взятки в размере 5 млн рублей, - рассказал собеседник агентства. - Вину он категорически отрицает".

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали Левакова в Москве в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 17 апреля.

В пресс-службе госоператора в свою очередь сообщили ТАСС, что факты злоупотреблений Леваковым были выявлены в 2020 году в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании, которая предоставила правоохранительным органам всю необходимую информацию. В "Ростелекоме" также уточнили, что Андрей Леваков не является сотрудником компании, он уволен 30 марта 2020 года.

В интересах следствия другие подробности уголовного дела не раскрываются.