Охранник "Зимней вишни" заявил, что не сумел вручную запустить систему оповещения о пожаре

КЕМЕРОВО, 18 февраля. /ТАСС/. Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин, который является одним из обвиняемых по уголовному делу о пожаре, в своих показаниях на судебном заседании в четверг сообщил, что возгорание в здании зафиксировала противопожарная система, но оповещение в автоматическом режиме не сработало. Запустить ее вручную ему также не удалось.

"В районе 16:00 [25 марта 2018 года] сработал пожарный извещатель [датчик на четвертом этаже]. Я выждал несколько секунд, слышал, что оповещение не сработало в автоматическом режиме. Я начал нажимать кнопку ручного пуска. При этом я по мониторам видел, задымление пошло по зданию. Пробовал [еще несколько раз] в ручном режиме нажимать кнопку пуска оповещения, ничего не срабатывало", - сказал Антюшин.

Подсудимый в момент пожара работал в частном охранном предприятии, с которым заключили договор на оказание охранных услуг в ТРЦ "Зимняя вишня". Антюшин в суде также пояснил, что трудовой договор и должностную инструкцию он не подписывал, обязанности ему делегировали устно. "Мне говорили, что ваше дело - это охрана общественного порядка", - добавил он.

Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, охранник не выполнил свои обязанности по оповещению посетителей ТРЦ о пожаре. Вину по предъявленному обвинению он не признает. "Считаю, что со мной не были проведены достаточные занятия, инструктажи", - аргументировал свою позицию он.