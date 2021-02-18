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Под Владимиром обрушилась кровля торгового центра

В результате происшествия никто не пострадал

ТАСС, 18 февраля. Кровля на площади 300 кв. м обрушилась в торговом центре города Собинки Владимирской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация об обрушении кровли по адресу: г. Собинка, ул. Дмитрова, д. 24, торговый центр "Панорама". Предварительная площадь обрушения кровли - 300 кв. м. Торговые помещения не пострадали. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, обрушение кровли произошло в четверг в 17:45 мск, причиной стало скопление снега.

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