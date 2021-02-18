Суд арестовал пятерых подозреваемых, задержанных за обналичивание маткапитала в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу пятерых человек, задержанных в городе на этой неделе за махинации по обналичиванию материнского капитала. Еще один фигурант дела заключен под домашний арест, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Меры пресечения подозреваемым: гендиректор "Русского общества взаимного кредита" ("РОВК") Елена Ястребова - заключение под стражу, финансовый директор "РОВК" Елена Пильнина - заключение под стражу, региональный менеджер "Планета финансовых решений" Павел Павловский - заключение под стражу, безработные Владимир Лысенко и Сергей Агапов - заключение под стражу", - говорится в сообщении, где также отмечается, что менеджера по кредитованию компании "Пенсионный+" Екатерину Маркелову суд заключил под домашний арест. Всем фигурантам избрана мера пресечения до 15 апреля.

Ранее в МВД России сообщали, что правоохранители пресекли деятельность преступной группы, участники которой обналичивали средства материнского капитала в нескольких регионах России и только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сумели обналичить около 20 млн рублей. По данным полиции, участники преступной схемы заключали фиктивные договоры с гражданами, которым предназначалась выплата маткапитала, на внесение этих денег в строительство жилых домов в разных регионах России. Договоры затем передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты, после чего деньги обналичивались и распределялись между клиентом и участниками схемы, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.

Как уточнили в пресс-службе судов города, согласно поступившим в суд документам, все задержанные подозреваются в преступлениях по ч. 3 и ч. 4 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Следователи считают, что задержанные совместно с еще несколькими пока неустановленными лицами решили похитить средства, которые выделялись по национальному проекту "Демография" семьям, в которых родились дети.

Для этого они изготовили поддельные документы о том, что деньги пойдут якобы на улучшение жилищных условий граждан, которым полагается материнский капитал, и подали их в пенсионный фонд. После этого фонд перечислил на счета названных компаний денежные средства. Деньгами, как считают следователи, фигуранты дела распорядились по собственному усмотрению.