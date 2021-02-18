На Минской улице в Москве произошло ДТП

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на Минской улице на западе Москвы. Движение в сторону проспекта генерала Дорохова перекрыто, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Минской улице в районе дома 2Б столкнулись грузовик и легковушка. Движение транспорта в сторону проспекта генерала Дорохова полностью перекрыто. По возможности, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Информации о возможных пострадавших в ДТП не приводится.