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СК возбудил дело после того, как ребенок ошпарился кипятком в детсаду под Иваново

Девочка находится в реанимации

ТАСС, 18 февраля. Следователи в Шуе Ивановской области возбудили уголовное дело после того, как двухлетний ребенок получил тяжелые ожоги из-за порыва батареи в детском саду. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК по региону.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

В четверг утром в детском саду в селе Воскресенское Савинского района прорвало трубу. "Горячая вода хлынула на игравшую рядом на полу двухлетнюю девочку. Ребенка с ожогами спины, ягодиц и плеч доставили в Ивановскую областную детскую клиническую больницу. В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации", - говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.

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