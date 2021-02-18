В США заявили, что инфраструктура оказалась не готова к обрушившимся на страну холодам

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Американская инфраструктура и электросети оказались не готовы к обрушившимся на страну холодам. Об этом заявила в четверг на брифинге советник президент США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

"В более широком смысле экстремальные погодные явления, с которыми мы столкнулись на этой неделе в центральной и южной, а теперь и в восточной части США в очередной раз демонстрируют нам, что изменение климата реально и происходит прямо сейчас, а мы недостаточно подготовлены к этому. В частности, электросети в нашей стране, особенно в Техасе, [оказались] перегружены <...>, а инфраструктура не настроена на то, чтобы выдерживать эти экстремальные условия", - сказала она.

Согласно последним данным, из-за снежной бури около 674,1 тыс. жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода. В среду из-за непогоды было отменено примерно 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Особенно сложная ситуация сохраняется в аэропортах Техаса, Миссисипи и Кентукки.

Как сообщают техасские телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Попытки греться у каминов и газовых плит или использовать генераторы приводят к пожарам. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди. Федеральные власти предпринимают меры для оказания помощи жителям Техаса и других штатов, наиболее пострадавшим от снежной бури и холодов, заявила в среду вице-президент США Камала Харрис.