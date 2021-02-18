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Во Владимирской области три человека погибли при пожаре

Площадь возгорания составила 20 кв. м

ТАСС, 18 февраля. Пожар в частном доме в поселке Горка Киржачского района Владимирской области стал причиной гибели трех человек, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в четверг в 18:49 мск, прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м.

"На пожаре были обнаружены трое погибших, хозяева дома - мужчина 1959 года рождения, женщина 1965 года рождения и женщина 1939 года рождения. Для установления причины пожара на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - говорится в сообщении.

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