Во Владимирской области три человека погибли при пожаре

ТАСС, 18 февраля. Пожар в частном доме в поселке Горка Киржачского района Владимирской области стал причиной гибели трех человек, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в четверг в 18:49 мск, прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м.

"На пожаре были обнаружены трое погибших, хозяева дома - мужчина 1959 года рождения, женщина 1965 года рождения и женщина 1939 года рождения. Для установления причины пожара на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - говорится в сообщении.