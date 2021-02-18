В Петербурге арестовали за нападение на ОМОН еще одного участника несогласованной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд заключил под стражу еще одного участника несогласованной акции, которая прошла в январе в городе. Он подозревается в нападении на сотрудника ОМОН. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Першина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, под арест его заключили до 1 апреля. Задержан, согласно материалам дела, Першин был 17 февраля. Официально в СК и МВД о его задержании ранее не сообщали.

Следователи считают, что Першин 31 января трижды ударил сотрудника ОМОН на Большой Морской улице. На суде сам Першин заявил, что пришел во время несогласованной акции в центр города, "чтобы пластику людей изучать", и просил заключить его под домашний арест у сожительницы.

В Петербурге несогласованные акции прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Власти города и правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за участие и организацию таких акций. После них было также возбуждено несколько уголовных дел. Ранее по делам о нападении на полицейских на Сенной площади были арестованы два человека, еще один также был отправлен в СИЗО за нападение на силовика на Пионерской площади.

По итогам трех акций в суды Петербурга поступило также более 1,4 тыс. материалов административных дел на ее участников. В итоге суды отправили под административный арест более 350 задержанных на акции, еще более 620 человек были оштрафованы.