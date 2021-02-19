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Пользователя "ВКонтакте" привлекли к уголовной ответственности за угрозы властям Чехии

Мужчина заявил, что своими действиями намеревался заставить правительство отказаться от продления режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ПРАГА, 19 февраля. /ТАСС/. Полиция Чехии привлекла к уголовной ответственности мужчину, который опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" записи с угрозами в адрес членов чешского правительства. Об этом сообщил журналистам в четверг вечером представитель правоохранительных органов республики Ярослав Ибегей.

"Криминалисты из Национального центра борьбы с организованной преступностью 16 февраля 2021 года возбудили уголовное преследование мужчины, который 11 и 12 февраля 2021 года в социальной сети "ВКонтакте" разместил посты с угрозами физической ликвидации членов правительства Чехии, - отметил он. - Свои угрозы он сопроводил фотографиями со сценами насилия".

Мужчина подозревается в совершении преступления по статье "Угроза организации теракта". Он признал вину и дал показания, заявив, что своими действиями намеревался заставить правительство отказаться от продления в Чехии режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который должен был завершиться 14 февраля и был продлен кабмином до 28 февраля.

Подозреваемый находится на свободе. Ему грозит от пяти до 15 лет заключения, информировал Ибегей.

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