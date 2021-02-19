Следствие по делу двух соратников Квачкова завершено

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух соратников полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова Павла Антонова и Юрия Екишева, оно передано во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило уголовное дело Антонова и Екишева. Первый из них обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Второму предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.5 ("Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической")", - сказал собеседник агентства.

Как ранее уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигурантам дела вменяется продолжение деятельности организации Квачкова "Народное ополчение России" после ее запрета в 2015 году. Ранее суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима еще одного обвиняемого по делу - Алексея Кувика, заключившего досудебное соглашение и давшего показания на других фигурантов. Кроме того, 17 лет колонии получил старший воспитатель ГБОУ Москвы "Романовская школа" Борис Вершинин за участие в террористической организации.

Дела Квачкова и его соратников

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков в 2013 году был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа и вовлечение лиц в террористическую деятельность. Другое уголовное дело в отношении него было возбуждено в связи с размещением в интернете в марте 2015 года его видеообращения, в течение года следователи вели проверку и обнаружили в этом ролике признаки экстремизма. В марте 2016 года Квачков был официально привлечен в качестве обвиняемого. Дело первоначально было возбуждено по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"), но в ходе судебных прений гособвинение попросило переквалифицировать дело на ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Квачков своей вины не признал. Зубово-Полянский райсуд Мордовии 7 февраля 2019 года пересмотрел его приговор и принял решение освободить в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.

В феврале 2015 года Мосгорсуд признал террористическим незарегистрированное Всероссийское общественное движение "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" и запретил его деятельность в РФ. Соратники Квачкова предприняли попытку легализовать движение под названием "Народное ополчение России", которое также было признано террористическим.

Соратник Квачкова Екишев в мае 2017 года получил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима за возбуждение национальной ненависти: в 2014 году он разместил две статьи в интернете, в которых содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку. 21 ноября 2017 года Екишев вышел на свободу и в тот же день был снова задержан. На него завели новое дело и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 282 УК РФ. Тимирязевский суд Москвы в сентябре 2018 года назначил Екишеву два года колонии. Осужденному зачли в срок время, проведенное в СИЗО на стадии предварительного следствия, и отпустили в зале суда.