ДТП с автобусом произошло на трассе Хабаровск - Троицкое

ХАБАРОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Авария с участием пассажирского автобуса произошла на дороге от Хабаровска до села Троицкое. Пострадали три человека, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

ДТП произошло на федеральной автодороге А-376 в районе 86-го км. "Предположительно, он [автобус] съехал в кювет. По предварительной информации, в автобусе находилось 17 человек и водитель, трое пострадали, водителю требуется деблокировка", - говорится в сообщении.

Для оказания помощи в район происшествия выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, пожарный расчет ПЧ-89, бригада скорой медицинской помощи и полиции.

Как уточнили ТАСС в Госавтоинспекции Хабаровского края, авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что от проезжающего рядом автомобиля оторвался прицеп, он врезался в автобус, из-за чего тот съехал в кювет.