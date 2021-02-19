Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Фукусимы

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в пятницу на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 50 км.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось, угрозы цунами объявлено не было.

13 февраля в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение, в результате которого пострадали более 160 человек. Подземные толчки ощущались по крайней мере в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии. Национальное метеорологическое управление предупредило, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.