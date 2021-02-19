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В США задержали трех юристов, помогавших иммигрантам из СНГ обманывать миграционные службы

Обвиняемым может грозить до пяти лет заключения

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Три юриста американских фирм в Нью-Йорке по помощи иммигрантам, в основном из России и стран СНГ, были помещены под стражу за то, что учили своих клиентов обманывать миграционные органы Соединенных Штатов. Об этом говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте Министерства юстиции США.

Согласно материалам дела, юристы Илона Джамгарова, Артур Аркадян и Игорь Резник, работая в двух компаниях, оказывающих услуги по помощи мигрантам, учили своих клиентов говорить неправду для того, чтобы успешно пройти собеседование у сотрудников иммиграционной службы. Им предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью мошенничества при получении убежища.

"Обвинения были сформированы по итогам расследования двух фирм по помощи в иммиграции в Нью-Йорке Dzhamgarova Firm и Russian America, которые помогали своим клиентам, в основном иностранцам из России и стран СНГ, получать визы, запрашивать прошения на предоставление убежища, гражданства, <...> сотрудники каждой фирмы также обучали определенных клиентов, как обманывать под присягой в ходе собеседования сотрудников Службы гражданства и иммиграции США", - указывается в документе.

При этом отмечается, что сотрудники фирм осознавали нелегальность своих действий и понимали, что их клиенты не имеют права получить визу или статус беженца на законных основаниях. Помимо этого, фирмы направляли поддельные заявления на предоставление убежища. Обвиняемым может грозить до пяти лет заключения.

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