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В Кирове ликвидировали пожар, в результате которого погибли пять человек

По данным ГУ МЧС по региону, из дома были эвакуированы 13 человек
© МЧС России по Кировской области/ТАСС

ТАСС, 19 февраля. Пожар в четырехквартирном доме в Кирове, в результате которого пять человек погибли и шесть пострадали, полностью потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар полностью потушен", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел 19 февраля в 00:46 мск в деревянном четырехквартирном жилом доме на ул. Бородулина, 38. На месте обнаружено тело женщины 1973 года рождения, а также четырех несовершеннолетних. Назначены экспертизы с целью установления причин пожара. По данным регионального минздрава, после пожара шесть человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, среди них трое детей.

По данным ГУ МЧС по региону, эвакуированы 13 человек, часть жильцов разместили в местной гостинице. Следователи возбудили уголовное дело, проверку начала прокуратура.

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