СК начал проверку после заявления об избиении детей в оренбургском реабилитационном центре

ОРЕНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после поступления заявления руководителя благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анны Межовой об избиении детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Радуга" в Бузулуке Оренбургской области, сообщили ТАСС в следственном управлении СКР по региону.

"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Межова написала заявление в СК и разместила в социальных сетях информацию об избиениях детей. По ее словам, об этом ей стало известно от мальчика, которого взяли из этого центра под опеку, он рассказал психологам об издевательствах со стороны старших воспитанников приюта и воспитателей.

"В ходе работы ребенок рассказал психологам о том, что его и других детей в этом реабилитационном центре постоянно избивали, в том числе до крови, старшие воспитанники приюта, которых воспитатели оставляли следить за порядком. Так, ребенка били за то, что он открыл глаза в то время, когда все должны спать. Били и девочек, и даже малышей. Дети постоянно ходили с травмами, многие хромали (по словам мальчика, были и переломы) <…> Боль объясняли моментом воспитания, что это ради их же блага. Воспитатели тоже били, но реже и не так сильно", - написала Межова.

Она также приводит сведения, что детей запирали в кладовке, заставляя таким образом просить прощения. "А еще детей не пускали в туалет вне расписания. Только если ребенок уже совсем не справлялся могли отпустить. Стояние с подушкой в вытянутых руках на фоне всего остального было для детей просто самым легким наказанием", - сообщила Межова.

В Министерстве социального развития Оренбургской области журналистам сообщили, что не располагают информацией о фактах избиения. "В настоящее время министерство и уполномоченные органы проводят проверочные мероприятия. В случае подтверждения фактов виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - уточнили в там.