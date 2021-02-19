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В Москве задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого на родине за экстремизм

Мужчину остановили сотрудники ДПС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Московские полицейские задержали гражданина Узбекистана, которого на родине разыскивали за наемничество, экстремизм и участие в исламистской организации. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники ДПС остановили на Смоленской улице машину под управлением гражданина Узбекистана. Выяснилось, что в Самарканде на него возбуждены уголовные дела о наемничестве, изготовлении и распространении материалов, угрожающих общественной опасности, участии в религиозной экстремистской организации", - рассказал собеседник агентства.

Полицию Самарканда уже уведомили о поимке злоумышленника, он находится под арестом.

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