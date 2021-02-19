В Москве под суд отправили участников банды, совершавших вооруженные нападения

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Семь участников банды, совершавшие вооруженные нападения на перевозчиков денег в Москве, предстанут перед судом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых участников устойчивой вооруженной группировки. Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд", - отметили в прокуратуре.

В банду входили жители столичного региона в возрасте от 31 до 54 лет, в ней также участвовали сотрудники дорожно-патрульной службы. Участники банды были вооружены 12 пистолетами, автоматом, обрезом, также у них было более 1 тыс. патронов. Кроме того, они использовали более шести автомобилей, специально приобретенных для совершения преступлений. "В период с января по май 2018 года на территории Москвы они совершали нападения на лиц, перевозивших крупные денежные суммы", - сообщили в прокуратуре.

Всего в ходе нападений участники банды похитили имущество на общую сумму более 1,5 млн рублей. Деятельность банды была пресечена в июле 2018 года, когда было задержано большинство ее участников.