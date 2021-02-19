В пятиэтажке под Волгоградом, предположительно, нашли тротиловую шашку

ВОЛГОГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Взрывное устройство, предположительно, тротиловая шашка, обнаружена в пятницу утром в пятиэтажке в городе Волжском под Волгоградом, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Волжского.

"По информации дежурного единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), утром в подъезде дома № 10 по улице Дружбы обнаружено взрывное устройство, предположительно, тротиловая шашка. На месте работают оперативные службы", - сказала представитель мэрии, добавив, что из трех подъездов эвакуировали жильцов, для людей организовали пункты обогрева.

По ее словам, устройство вынесли из здания. "Устройство, предположительно тротиловая шашка, локализована. Ее поместили в специализированный контейнер и вывезли для обезвреживания. Все эвакуированные ранее жители дома вернулись в свои квартиры", - уточнила она.

Правоохранительные органы пока не дают комментариев по ситуации.

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