Бастрыкин возбудил дело о даче взятки в отношении бывшей мировой судьи Казани

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшей мировой судьи Казани, подозреваемой в даче взятки в размере 5 млн рублей за непривлечение ее к ответственности. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Председателем Следственного комитета Российской Федерации в отношении 38-летней бывшей мировой судьи судебного участка № 1 Кировского района Казани возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, в 2017 году следственным управлением СК России по Татарстану в отношении трех местных жителей расследовалось дело о посредничестве во взяточничестве. В ходе следствия были получены данные об участии судьи в преступлении. Она через знакомую обратилась к инспектору ДПС, позиционировавшему себя как человека с большими связями в правоохранительных органах, с просьбой решить вопрос о непривлечении ее к уголовной ответственности. Мужчина сообщил, что в случае передачи через него должностным лицам взятки в размере 5 млн рублей, женщина избежит уголовной ответственности. В октябре 2017 году судья передала ему через знакомую деньги.

В последующем уже бывшая судья была признана виновной в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорена к 4 годам лишения свободы. Уголовное дело о даче взятки возбуждено после ее явки с повинной. Расследованием занимается третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК.