В Волгограде установили подозреваемых по делу о гибели ребенка в фонтане

ВОЛГОГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Волгоградские следователи по делу о гибели девятилетней девочки в результате удара током в чаше фонтана установили двоих подозреваемых - главу сельского поселения и работника подрядной организации, сообщила в пятницу журналистам официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Наталия Рудник.

"Ранее уголовное дело было возбуждено по факту гибели ребенка, сейчас установлены подозреваемые, дела возбуждены в отношении главы сельского поселения Даниловского района и работника подрядной организации. Они подозреваются по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"), а также ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека"). В настоящее время их допрашивают следователи", - рассказала ТАСС Рудник.

По данным следствия, летом 2018 года глава сельского поселения без проведения аукциона и разработки проектной документации заключил договоры подряда с индивидуальным предпринимателем на строительство фонтана в сельском парке. Работы были выполнены ландшафтным дизайнером быстро, однако, как выяснилось, некачественно. Фонтан работал два года и все это время представлял реальную угрозу для населения: расположенная в его чаше электропроводка не была оснащена механической защитой, установленный насос не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях, отсутствовало устройство автоматического отключения питания.

"5 июля 2020 года девятилетняя девочка, играя возле фонтана, уронила свою кепку в наполненную водой чашу, но достать ее не смогла. Ребенок получил сильнейший удар током, как только оказался в воде. Школьница скончалась на месте происшествия", - рассказала представитель следственного управления.

Она уточнила, что в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, а расследование этого уголовного дела - завершено в кратчайшие сроки. Оперативное сопровождение хода расследования осуществляется сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.