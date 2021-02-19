Следователи проверят органы опеки и управляющую компанию после пожара в Кирове

КИРОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Следственные органы намерены проверить действия органов опеки и управляющей компании, обслуживающей дом, в котором при пожаре погибли пять человек, в том числе четыре ребенка. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кировской области.

По данным областного правительства, погибших детей воспитывала бабушка-опекун, мать лишена родительских прав.

"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства, органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, работников управляющей компании, обслуживающей жилой дом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также будет дана оценка вопросу соответствия обеспечения надлежащей жилой площадью членов семьи.

Пожар произошел 19 февраля в 00:46 в Кирове в деревянном четырехквартирном жилом доме, расположенном по адресу ул. Бородулина, 38. В результате пожара погибли четыре ребенка и бабушка-опекун, еще шесть человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, среди них трое детей. Взрослые госпитализированы с отравлением продуктами горения, дети - с отравлением продуктами горения и ожогами. Возбуждено уголовное дело, причины пожара выясняются.