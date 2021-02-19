"Норникель" компенсирует ущерб от аварии в Норильске за счет снижения дивидендов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Норникель" намерен выплатить ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в размере 146,2 млрд рублей согласно решению суда, сообщил в ходе прямой линии компании старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию Андрей Бугров.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

На эту тему

"Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет", - сказал он.

Выплата ущерба будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании, добавил финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

Ранее в отчетности компании говорилось, что "Норникель" предварительно не планирует обжаловать решение суда о взыскании 146,2 млрд рублей. Однако компания продолжает анализ решения суда.

О ЧП и решении суда

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащий "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.