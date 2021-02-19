Кубанских виноделов заподозрили в мошенничестве с субсидиями

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили факт мошенничества при получении субсидий на компенсацию затрат на закладку и уход за виноградниками, следователи региона возбудили уголовное дело, ущерб превышает 100 млн рублей, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.

"В соответствии с программой по развитию сельского хозяйства Краснодарского края сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись субсидии на возмещение части потраченных затрат на закладку и уход за виноградниками. Генеральный директор, а также представитель учредителя винодельческого предприятия и иные лица вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств из краевого бюджета. В результате в период с декабря 2017-го по ноябрь 2019 года фигурантам были предоставлены субсидии в размере более 100 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что уголовные дела возбуждены по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в отношении генерального директора ООО "Приазовский винный дом", 47-летнего представителя учредителей предприятия и иных лиц. По версии следователей, фигуранты для получения субсидий предоставляли в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края подложные документы, заключая фиктивные договоры на поставку саженцев. На имущество фигурантов и имущественный комплекс предприятия наложен арест для дальнейшего возмещения причиненного ущерба.