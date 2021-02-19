В Москве задержаны серийные мошенники, обманувшие пенсионеров почти на 2 млн рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве четырех подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пенсионеров, сумма ущерба составила почти 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что фигуранты осуществляли противоправную деятельность с февраля минувшего года. Представляясь сотрудниками государственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, они проникали в квартиры пожилых москвичей и убеждали их в необходимости срочной замены водопроводных труб, а также другого сантехнического оборудования. Причиной этого называли якобы предстоящий капитальный ремонт дома и решение общего собрания жильцов", - сказала Волк.

По ее словам, навязанные пенсионерам услуги и оборудование предоставлялись по завышенным в несколько раз ценам. "Чтобы обман не раскрылся, все работы производились в течение одного дня, и их качество было крайне низким. По имеющимся данным, от действий фигурантов пострадали 11 москвичей в возрасте от 62 до 97 лет. Причиненный ущерб составил более 1,8 млн рублей", - отметила она.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке сотрудников Росгвардии задержали четырех мужчин, проживающих на территории Москвы и Подмосковья. Трое из них были ранее осуждены за различные преступления. По местам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, сантехническое оборудование, договоры с гражданами, печати организаций, мобильные телефоны, электронные носители информации, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела", - заключила Волк.