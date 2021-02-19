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Похитителей 300 тонн керосина задержали в Подмосковье

Сумма ущерба составила 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали четырех похитителей 300 тонн авиационного керосина на сумму 11 млн рублей, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленники вблизи деревни Сухарево городского округа Мытищи совершили несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод, откуда похитили около 300 тонн авиационного керосина на сумму более 11 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали четверых мужчин, двое из которых ранее судимы", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигуранты заключены по стражу.

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