В Большом театре ложно сработала установка тушения

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Установка газового тушения несанкционированно сработала в здании Большого театра в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Представители ГАБТ сообщили пожарным, что во время использования сценического дыма произошло срабатывание установки газового тушения пожаров. Возгорания нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве агентству подтвердили эту информацию. "Возгорания нет. Пострадавших нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 800 человек - сотрудники театра", - уточнили в ведомстве.

Как сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катарина Новикова, "сработала система противопожарной безопасности и пожаротушения". По ее словам, сейчас специалисты разбираются, почему это произошло.

Ранее сообщалось, что пожарным поступил сигнал о задымлении в здании Большого театра.