Более 30 школ в Люберцах проверяют после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и правоохранители проверяют более 30 школ в Люберцах после сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в 32 школах в Люберцах заложены взрывные устройства. Информация проверяется, на месте работают специалисты экстренных служб и правоохранители", - сказал собеседник агентства.

Сообщения с угрозами взрыва в Люберцах поступают вторую неделю. Так, в понедельник были "заминированы" 18 школ городского округа, накануне проверка на наличие взрывных устройств была проведена в трех детских садах. На прошлой неделе регулярно поступали сообщения о "минировании" различных объектов, включая школы, железнодорожные станции, здания органов власти. Все они оказались ложными.