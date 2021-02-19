Вице-мэр Воронежа и замглавы районной управы задержаны по делу о крупном мошенничестве

ВОРОНЕЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина и замглавы управы Коминтерновского района города Светлану Васькову по уголовному делу о крупном мошенничестве. В Ленинском районном суде в пятницу им будет избрана мера пресечения, сообщил ТАСС представитель суда Максим Рощупкин.

"Вице-мэр администрации Воронежа Юрий Бавыкин и заместитель руководителя управы Коминтерновского района Светлана Васькова задержаны по делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщил он. По его данным, следователь ходатайствует об избрании им домашнего ареста.

В пресс-службе следственного управления СК по Воронежской области подробности задержания и материалы уголовного дела не комментируют.