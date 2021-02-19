Два экс-полицейских в Калининградской области получили по 8 лет колонии за взятки

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Неманский городской суд в Калининградской области признал двоих бывших инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД регионального управления МВД виновными во взяточничестве и приговорил каждого к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"Подсудимым назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы [каждому] с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в виде дополнительного наказания оба бывших полицейских лишены права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на 4 года", - сообщила Гацко.

По данным следствия, осужденные получали взятки в суммах от 20 до 30 тыс. рублей от водителей, находившихся за рулем с признаками алкогольного опьянения, за освобождение их от ответственности за нарушение. Водители переводили деньги на банковскую карту посредника, которому полагалось 10% от общей суммы. Остальные средства экс-полицейские делили между собой поровну.

Подсудимые отрицали свою вину, но суд счел доказательства, представленные следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора по статьям "Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег", "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". Посредник, участвовавший в махинациях, в 2020 году освобожден судом от уголовной ответственности по примечанию к статье 290 УК РФ в связи с тем, что добровольно сообщил о совершенных преступлениях, активно способствовал их раскрытию и расследованию, уточнила Гацко.