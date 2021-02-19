Обвиняемый нанес себе порезы в суде Москвы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Обвиняемый в разбойном нападении нанес себе травмы с помощью лезвия в Чертановском суде Москвы, протестуя против отказа допустить в здание суда родственников. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.

"Обвиняемый в разбойном нападении Мовсесян пронес в здание суда маленький кусок лезвия, поместив его в уголовно-процессуальный кодекс. В ходе заседания он нанес себе порез в области живота в знак протеста против того, что не все его родственники были допущены в зал заседания. Суд не смог вместить всех желающих, и 7-8 человек из числа его близких не были допущены", - сказала она. По ее словам, прибывшие врачи скорой помощи установили, что опасности для жизни и здоровья травмы не представляют. Судебное заседание было продолжено.

В феврале прошлого года 71-летний бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы.