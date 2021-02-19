СК возбудил дело в отношении жителя КБР, истязавшего детей своей сожительницы

НАЛЬЧИК, 19 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кабардино-Балкарии (КБР), который истязал детей своей сожительницы. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Эльбрусскому району следственного управления СК РФ по республике возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Тырныауза, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 ("Причинение физических и психических страданий, путем систематического нанесения побоев и насильственными действиями, совершенное в отношении двух лиц, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") УК РФ", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в которой проживал совместно со своей сожительницей и ее детьми (2016 и 2019 г. р.), систематически их избивал и применял физическое насилие.