В Дагестане задержали двух экс-полицейских по подозрению в похищении человека и разбое

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Двое бывших полицейских задержаны в Дагестане по подозрению в похищении человека и разбое, совершенном в особо крупном размере, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статьям "Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и из корыстных побуждений" и "Разбой, совершенный в особо крупном размере", были задержаны двое подозреваемых - бывшие сотрудники полиции", - сообщил собеседник.

По версии следствия, 14 февраля в Махачкале четверо неизвестных, один из которых представился сотрудником полиции, похитили 51-летнего местного жителя и завладели его машиной. Преступники забрали у потерпевшего банковскую карту и, узнав пин-код, сняли с нее 300 тыс. рублей. Кроме этого, они применяли насилие и угрожали мужчине убийством, требовали 4 млн рублей. Воспринимая угрозы реально, мужчина неоднократно связывался со своими родственниками, пытаясь выполнить требования похитителей. После этого преступники вывезли мужчину за пределы города, бросили там с требованием последующей передачи денег, после чего скрылись.

"Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию других соучастников преступления", - добавил представитель следствия.