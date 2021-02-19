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Турецкий суд перенес слушания по делу об убийстве Андрея Карлова на 9 марта

Преступление было совершено 19 декабря 2016 года. По делу проходят 25 подозреваемых

АНКАРА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям постановил в пятницу назначить следующее слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова на 9 марта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Первое заседание прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение.

По этому делу проходят 25 подозреваемых, среди которых числится глава "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

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