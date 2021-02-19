В Курской области задержали обвиняемого в убийствах криминальных авторитетов

КУРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Житель Курской области Алексей Алеков, находящийся в федеральном розыске с 2016 года, задержан в Курске по обвинению в покушении на убийство и убийстве двух криминальных авторитетов, совершенном организованной группой в 2010 и 2011 годах в регионе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Курской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел задержан 42-летний местный житель Алексей Алеков, обвиняющийся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Пособничество в покушении на убийство, совершенное организованной группой"), п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, в июне 2010 года на территории садового общества в Курской области Руслан Сибилев (осужден на 19 лет колонии за убийства, покушение на убийство, незаконный оборот оружия) вместе с соучастниками совершил покушение на одного из лидеров уголовно-преступной среды Олега Афанасьева и его жену, получивших в результате различные ранения. В том же году Сибилев организовал убийство "сподвижника Афанасьева" - Алексея Украинцева, в центре Курска Алеков несколько раз выстрелил в него. От полученных ранений Украинцев умер на месте. В марте 2011 года на криминального авторитета Афанасьева напали повторно - у подъезда дома Алеков выстрелил в него из автомата, после полученных ранений Афанасьев умер.

Как отметили в УМВД, Алеков находился в федеральном розыске с 2016 года, скрываясь в различных регионах России. Мужчину задержали во дворе многоэтажного дома в Курске. Решается вопрос о заключении его под стражу.