Директор школы в Москве рассказала о состоянии избитой одноклассниками ученицы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Состояние школьницы из Москвы, которую якобы избили в образовательном учреждении, оценивается как удовлетворительное, госпитализация ей не понадобилась, сообщила ТАСС в пятницу директор школы № 1520 Вита Кириченко.

Одиннадцатилетнюю школьницу избили ученики в школе в центре Москвы, полиция проводит проверку. Подробности случившегося уточняются. Известно, что полтора месяца назад девочка уже попадала в больницу с сотрясением мозга и ушибами.

"В настоящее время мы устанавливаем все обстоятельства произошедшего. Администрация школы находится на связи с родителями девочки. Ребенок сейчас находится дома и чувствует себя удовлетворительно, госпитализация девочке не потребовалась", - рассказала Кириченко.

По словам директора, на встречу в школу вызваны родители учащихся 5-го класса, участвующих в инциденте.

"Заместитель директора по воспитанию и социализации и психолог организуют воспитательную работу в классе, также за обстановкой внимательно наблюдает классный руководитель", - отметила директор.